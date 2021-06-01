Пекин, , 12:10 — REGNUM 31 мая правительство Китая разрешило иметь в семье три ребенка. Как написала в своей авторской статье журналистка шведской новостной службы SVT Nyheter Тильде Левин, посыл китайских коммунистов в связи с сообщением очень прост: женщинам лучше заняться не получением образования, а увеличением населения Китая.

«Несколько лет назад политика Китая «одна семья — один ребенок» превратилась в политику, позволяющую иметь двух детей, а в понедельник пришло известие, что такая политика будет допускать появление и третьего ребенка в семье. Теперь иметь трое детей иметь не просто позволительно, но и здорово. В 2014 году я наблюдала за кампанией Коммунистической женской ассоциации, направленной на то, чтобы женщины выходили замуж и заводили детей вместо того, чтобы получать образование. Профсоюз ввел понятие «оставленные женщины» и запустил своего рода кампанию позора, направленную на то, чтобы женщины осознали, что они стареют, если учатся слишком долго. На предвыборном фото у них была грустная женщина в шляпе врача. Слоган гласил: «Старухи подобны пожелтевшему жемчугу», — написала журналистка.

«Китайское руководство становится все более и более маскулинным, чем выше вы поднимаетесь по партийной лестнице. Около 30% членов Коммунистической партии — женщины. 5% влиятельного Центрального комитета — женщины. Но среди 25 членов Политбюро женщина только одна. И ни одной в постоянной комиссии Политбюро. У высшего руководства Китая есть план решения проблем Китая со стареющим населением. Они хотят, чтобы молодых женщин убеждали заводить еще детей. Они также хотят, чтобы молодые женщины выходили замуж и уделяли меньшее внимание образованию и карьере», — написала журналистка.