Оренбург, , 12:02 — REGNUM В Оренбургской области техническое освидетельствование прошли девять пляжей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Большинство санкционированных мест купания приходится на Соль-Илецк. Это пляжи озер Большое городское, Малое городское, Развал, Дунино, Голодные воронки, Тузлучное, расположенные на территории курорта «Солёные озёра».

Кроме того, освидетельствован пляж «Акватория» возле озера Тукай в Орске, пляж «Майорка» в Сакмарском районе и пляж парка-отеля «Нежинка» в Оренбургском районе.

Планируется, что летом 2021 года в регионе откроют 32 пляжа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье готовят к открытию 32 пляжа