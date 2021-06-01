Улан-Удэ, , 12:02 — REGNUM В Бурятии стали известны итоги конкурса на лучший эскиз скульптуры для улан-удэнского аэропорта «Байкал». Победителями стали известные архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев и Матвей Макушин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Cкульптурная композиция «Гэсэр» скоро появится на территории аэропорта «Байкал» Сайт администрации города Улан-Удэ ulan-ude-info.ru

Они представили конкурсной комиссии скульптурную композицию «Гэсэр» — героя бурятского эпоса. Как отмечается, именно их работа появится на территории аэропорта.

Однако многим жителям выбор комиссии не понравился. Так, по мнению советника главы региона Александр Васильев, монумент не очень вяжется с парадными воротами республики, заявляющей о серьёзных туристических амбициях.

«Кажется, что невозможно было придумать композицию, более несоответствующую встрече желанных гостей. Вместо символа гостеприимства и радушия — разъярённый воин! И от кого он отстреливается, от прибывших в Бурятию «понаехавшихтут»?» — недоумевает советник на своей странице в «Фейсбук».