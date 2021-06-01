Стокгольм, , 12:54 — REGNUM Граждане Швеции должны иметь право применять более высокую степень насилия, чтобы защитить себя от неспровоцированных нападений, не будучи осужденными за преступление. С таким требованием выступили «Умеренные», которые теперь хотят пересмотреть законодательство о вынужденной самообороне и облегчить порядок ее применения. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

В последние годы в Швеции дебаты о расширении прав на самооборону разгорались несколько раз.

Теперь «Умеренные» хотят пересмотреть правила самообороны и другие основания для привлечения к ответственности в связи с применением вынужденной силы. По мнению представителей партии, право на самооборону сегодня толкуется строго против тех, кому необходимо защитить себя от неспровоцированного насилия.

«Невинные люди, подвергшиеся нападению, возможно, в их собственном доме, должны иметь возможность использовать более высокую степень насилия, если это необходимо для самозащиты», — заявил в интервью Йохан Форссел, официальный представитель «Умеренных» по правовой политики.

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