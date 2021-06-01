Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:02 — REGNUM Инвестиции в строительство «Пакистанского потока» оцениваются в $1,5−2 млрд, заявил 1 июня заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.

«Я думаю, это будет $1,5−2 млрд. Сейчас говорится, что у пакистанской стороны есть средства, чтобы обеспечить порядка 75% финансирования строительства», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах выставки «Уголь и майнинг» в Новокузнецке.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» подписали российский министр энергетики Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан.

«Пакистанский поток» длиной свыше 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приёму сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар (юг Пакистана) с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб, север Пакистана).

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