Новокузнецк, Кемеровская область, 1 июня 2021, 12:02 — REGNUM Инвестиции в строительство «Пакистанского потока» оцениваются в $1,5−2 млрд, заявил 1 июня заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.
Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» подписали российский министр энергетики Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан.
«Пакистанский поток» длиной свыше 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приёму сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар (юг Пакистана) с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб, север Пакистана).
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