Киев, , 12:28 — REGNUM В офисе президента Украины создали новое структурное подразделение, предназначенное для того, чтобы заниматься вопросами интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Введена должность заместителя руководителя офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Создано также соответствующее структурное подразделение», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что глава нового подразделения в первую очередь будет заниматься координацией сотрудничества с вице-премьером Украины и Верховной радой по вопросам интеграции в ЕС и НАТО.

«Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими партнерами в международных отношениях. <…> Потенциал всех властных институций Украины должен быть использован на сто процентов для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено (украинским) президентом Владимиром Зеленским», — отметил руководитель офиса Главы государства Андрей Ермак, чьи слова приводит пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что переговоры с Украиной о статусе российского Крыма исключены.