Ставрополь, , 12:01 — REGNUM В Ставропольском крае задержаны двое местных жителей, которых подозревают в ограблении банкомата и похищении более 4,3 млн рублей. Одного из них поймали в городе Усть-Лабинске Краснодарского края, а второго — спустя несколько месяцев в Светлограде Петровского городского округа.

Несмотря на тщательную конспирацию, злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения, после чего их задержание уже было делом техники. Как установлено в преступной группе были распределены роли по способностям. Один из грабителей отвечал за подготовку к совершению преступления. Он разработал план действий, следил за активностью работы банкомата, проверял наличие камер видеонаблюдения.

Второй раньше трудился инженером в финансово-кредитных учреждениях. Обладая необходимыми знаниями, он смог заполучить ключи и сделать с них слепок. Когда банкомат поставили на ремонт, злоумышленник с подельником проникли в модуль, находишийся в Кисловодске, и изменили конструкцию запирающего устройства. При этом инженер вывел из строя сигнализацию, и грабители беспрепятственно извлекли из банкомата кассеты с денежными средствами.

Похитив денежные средства, инженер прикрутил на место замок и сменил пароль сейфовой двери. Избавившись от улик, в том числе от обуви, в которой были «на деле», похитители поделили деньги и скрылись от правосудия.

Один из них даже успел приобрести на «заработанные» преступным путем средства автомобиль и покрыл свои долги. Однако тайное все равно стало явным, и вскоре преступников задержали. В настоящее время ведется следствие.