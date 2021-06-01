Томск, , 12:01 — REGNUM Жителей Томской области вновь предупредили о непогоде.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июня в регионе в отдельных районах сохранятся кратковременные дожди, грозы.

Также прогнозируется град. Порывы ветра при грозах будут достигать 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Томской области предупредили о непогоде на 1 июня.

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