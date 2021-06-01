Стокгольм, , 12:59 — REGNUM «Центристы» и «Умеренные» требуют, чтобы министр обороны Швеции Петер Хультквист доложил комитету Риксдага по вопросам обороны, что именно известно правительству о шпионаже США с территории Дании за ведущими шведскими политиками. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

28 мая министр Хультквист направил запрос в комитет по обороне, чтобы сообщить парламентариям о том, что именно телеканал SVT раскрыл в минувшие выходные, а именно то, что американское АНБ через Данию перехватывало разговоры высокопоставленных политиков и официальных лиц в нескольких европейских странах, в том числе высокопоставленных шведских функционеров.

Представитель «Центристов» по оборонной политики Даниэль Бэкстрём хочет получить четкий отчет о том, что известно правительству.

«Надеюсь, что теперь мы можем выяснить, что именно произошло. Очень важно знать, кто был прослушан, в каких условиях и с какой целью. Это серьезно, что ведущие шведские политики стали объектами такого рода прослушиваний», — заявил Даниэль Бэкстрём в интервью SVT Nyheter.

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