1 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 12:58 — REGNUM Вакцинация от коронавируса распространяется по многим странам, а в США «поезд» с вакцинами буквально летит по всем штатам, ведь глава Белого дома Джо Байден пообещал привить к 4 июля 70% населения. Тем не менее некоторые по доброй воле продолжают отказываться от доз вакцины. На этом фоне The New York Times выпустила статью, в которой обсуждается, насколько это этично — спрашивать своих коллег, вакцинированы они или нет. Пользователи Twitter бурно обсудили этот вопрос под соответствующей публикацией.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые удивились, почему вопрос о вакцинации может быть проблемой, а другие посчитали, что это должно оставаться личным делом каждого, и давить на своих знакомых не стоит.

«Конечно, это НЕ нормально. Они имеют право делать то, что хотят. Вы бы стали ходить и спрашивать незнакомых людей в метро, сделали ли они прививку? Вот почему вакцинация является необязательной. Сделайте прививку, и вы будете защищены, но то, что делают другие — это их дело», — заявила Konna b.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

«Этот вопрос этично задавать если вы готовы получить этичный отказ на ответ», — пишет @maekat77.

«Да, можно спрашивать. А принятие научно обоснованных мер по сохранению здоровья и жизни окружающих нас людей — это полная противоположность хамству», — считает Nick Gorton.

«Они просто могут тебя обмануть ради того, чтобы ты заткнулся», — написал Jess Burnett.

«Ответ для тех, кто не может открыть статью, — ДА. Вы имеете право спросить, привиты ли ваши коллеги. Они имеют право не отвечать, но тогда, говорится в статье, разумно предположить, что они не привиты», — объяснил @ac_bitter.

«Дети должны ежегодно предоставлять медицинскую карту о прививках, чтобы посещать школу, поэтому я не понимаю, почему то же самое нельзя требовать и от взрослых. Я же не предлагаю отказывать им в приеме на работу, если они не привиты», — пишет Mafalda.

«Имею ли я этическое право отказаться от ответа, даже если это «грубо»?» — спрашивает Michael.

Джо Байден U.S. Department of Defence

«Ребята на моей работе, которые вакцинированы, с радостью заявляют об этом. Я полагаю, что молчаливые люди — это невакцинированные. Время покажет, поскольку для работы в офисе нам приходится подтверждать наличие прививок. Других первоначально собирались уволить, но сейчас обсуждаются изменения», — рассказал De_wK.

«Уволить за то, что ты не вакцинирован? Это незаконно. Они должны судиться в таком случае», — ответил Jess Barnett.

«А мне теперь рассказывать коллегам, что я входил в контакт с больным проказой?» — поиронизировал adorable smudgie.

«Я вакцинирован, но я не хочу говорить об этом, даже если бы меня спросили, и я бы никого не стал спрашивать. Меня так раздражают люди, вывешивающие свои наклейки, карточки с прививками и фотографии в профиле, где указано, что они привиты. Мне просто хочется ударить их по лицу», — пишет AnchyG.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в США не менее 50% взрослых жителей страны вакцинировались от коронавируса, заявил 25 мая координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц.