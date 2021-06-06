Москва, 6 июня, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Когда Леонида Дмитриевича Куколевского (1921−1987) в 1940 году призвали, он попросился во флот. С началом войны сражался в отряде морской пехоты под Сестрорецком, а затем после ранения ходил на бронекатерах Волжской военной флотилии. Защищал Сталинград.

Леонид Дмитриевич Куколевский

Летом 1944 года в звании матроса служил старшим химиком 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии.

Участвовал в восемнадцатидневном рейде катеров по рекам Белорусского полесья в тылу немцев, в ходе которого 5 раз участвовал в десантных операциях.

В бою за деревню Багримовичи (Гомельский район) он заменил собой погибшего пулеметчика, а ночью с товарищем скрытно пробрался в немецкий дзот и, уничтожив его гарнизон, огнем из трофейных пулеметов поддержал атаку моряков.

В бою за село Дорошевичи во главе группы матросов первым ворвался на его улицы и отвлек на себя основные силы противника, что способствовало успешному освобождению населенного пункта.

9 июля ночью Леонид Дмитриевич с товарищами высадился в Пинске, где уничтожил группу немецких офицеров, отдыхавших в городском кинотеатре, благодаря чему в рядах противника поднялась паника. Группа Куколевского за два дня отразила 17 немецких контратак и способствовала успешному освобождению города частями Красной армии. В тех боях он лично уничтожил 1 самоходную артиллерийскую установку, 2 дзота и 1 пулемет противника, получил контузию, но продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1945 года матрос был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5879).

В дальнейшем Куколевский в составе флотилии участвовал в форсировании Вислы, Одера и Шпрее. Победу встретил в Берлине.

Демобилизовался в звании старшины 2-й статьи в 1947 году. Жил в Костроме, где работал на городском хладокомбинате.