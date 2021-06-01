Белгород, , 12:02 — REGNUM В Белгородской области 1 июня подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 78 пациентов, трое скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 3 232 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области зарегистрировано 38 846 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 34 448 человек, продолжают лечение в стационарах 920 пациентов, амбулаторно — 2783 человека, на самоизоляции находятся 10 058 жителей. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти уже 695 человек.

На вакцинацию от COVID-19 записались 308 369 добровольцев, из них 223 392 человека полностью прошли иммунизацию.