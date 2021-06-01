Стокгольм, , 12:29 — REGNUM Среди тех, кто сейчас находится на лечении от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии в Швеции, 50-летние граждане составляют большинство. Благодаря вакцинации в реанимациях страны резко сократилось количество людей в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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На протяжении всей пандемии коронавируса среди тех, кто находился в отделениях интенсивной терапии, преобладали мужчины в возрасте от 60 до 69 лет. Вторая по распространенности возрастная категория — люди 70 лет и старше.

Возраст является самым сильным фактором риска серьезного протекания COVID-19, в то время как интенсивная терапия является самой тяжелой формой лечения, поэтому число восьмидесяти‑ и девяностолетних людей никогда не было очень большим.

Однако сейчас пятидесятилетние люди внезапно оказались в большинстве. Но не потому, что их стало больше, а потому, что шестидесятых и семидесятых стало значительно меньше по причине активной вакцинации среди данных возрастных групп, объяснили журналисты.

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