Краснодар, , 11:58 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Сутками ранее сообщалось о 95 новых носителях инфекции.

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«В Краснодаре положительный тест на коронавирус получили 17 человек, в Анапе — 12, в Армавире — 11, в Новороссийске — семь, Брюховецком районе — шесть, в Белореченском — пять, в Ленинградском — четыре», — уточнили в оперштабе.

На 1 июня в медорганизации региона с подозрением на коронавирус обратились 238 261 человек, у 48 523 жителей диагноз был подтверждён лабораторно. Выздоровели 43 524 пациента, скончались 3038 человек с COVID-19. В настоящее время в ковид-стационарах края остаются 968 человек, 50 из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО.