Москва, 6 июня, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Вчерашний колхозный кузнец Илья Алексеевич Ожиганов (1911−1984) был призван в армию на второй день войны. На фронте сражался с июля следующего года. Защищал Сталинград, участвовал в Курской битве.

Илья Алексеевич Ожиганов

Осенью 1943 года в звании красноармейца служил стрелком 565-го стрелкового полка 161-й стрелковой дивизии в 40-й армии.

В ходе разведки перед форсированием Днепра заметил замаскированную пулеметную точку, которую совместно с еще одним бойцом незамедлительно уничтожил. При этом Ожигановым в ходе боя было убито 6 неприятельских военнослужащих.

При форсировании Днепра нашел старую лодку и, накрыв ее доской и прикрепив бочку, с двумя автоматчиками переправился через реку, где увлек товарищей в атаку.

Во время разведки у села Колесище (Киевский район) его взвод попал под огонь пулемета противника. Илья Алексеевич подавил его и тем самым обеспечил выход красноармейцев к своим позициям.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года красноармеец был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1960).

Войну Ожиганов закончил в составе 334-го пограничного полка войск НКВД, охранявшего тыл действующей армии. В июне 1945 года его наградили медалью «За боевые заслуги» за участие в задержании 11 бойцов гитлеровского фольксштурма, 4 коллаборантов и 2 дезертиров.

Через год после Победы демобилизовался. Вернулся в деревню Буланово (Ирбитский район), откуда уходил на войну. Позднее проживал в поселке Пионерский, где работал в совхозе.