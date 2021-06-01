Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM В Екатеринбурге приостановили на две недели работу кафе-пекарни. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Четыре посетителя «семейного кафе» заразились кишечной инфекцией. После этого санврачи нагрянули в заведение с проверкой и выявили множество нарушений.

В частности, в кафе не проводили ежедневного осмотра работников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также на признаки инфекционных заболеваний. В холодильниках нарушались правила товарного соседства, температурный режим хранения продуктов не соблюдался, имелась продукция без маркировки, нарушены требования к сбору и обращению отходов. Выявлены и другие нарушения.

По результатам лабораторных испытаний в смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перми принудительно закрыли кафе японской кухни после жалоб посетителей.

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