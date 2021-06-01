Стокгольм, , 12:02 — REGNUM 3 июня Агентство общественного здравоохранения Швеции продолжить публиковать официальные данные по заболеваемости COVID-19 в стране. Ранее ведомство приостановило предоставление статистики по соображениям безопасности в связи с хакерской атакой. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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27 мая в ведомстве заявили, что база данных по инфекционному контролю компании Sminet подверглась серии попыток взлома. По соображениям безопасности база данных была временно закрыта, и с тех пор никаких новых статистических данных о зараженных коронавирусом или умерших от COVID-19 не поступало.

Теперь, согласно официальным данным, сервера Sminet снова запущены и работают в штатном режиме. Тем не менее необходимо время до четверга, 3 июня, чтобы представить новые статистические данные.