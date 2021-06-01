Красногорск, , 11:57 — REGNUM Ежегодные мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований в местах проведения рубок лесных насаждений начались в Подмосковье. Об этом 1 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

В рамках этой деятельности инспекторы ГКУ МО «Мособллес» будут проводить патрулирование лесных территорий. Мероприятие продлятся до 8 октября 2021 года. Таким образом власти намерены предотвратить лесные пожары и незаконные рубки деревьев.

«Сейчас это как никогда важно. На территории Подмосковья открыт противопожарный сезон. И наша основная задача — не допустить возникновения пожаров на землях лесного фонда», — сказал министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

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