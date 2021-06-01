Джакарта, , 11:55 — REGNUM Правительство столицы Индонезии Джакарты продлевает срок действия ограничений по коронавирусу до 14 июня, сообщает CNN Indonesia.

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Решение было принято 1 июня для поддержания борьбы с COVID-19, а также программы вакцинации.

Основываясь на данных управления здравоохранения провинции Джакарты, в последние две недели наблюдается увеличение числа активных случаев COVID-19.

По состоянию на 31 мая 2021 года в Джакарте выявили 10 658 активных случаев COVID-19, что на 3365 случаев больше, чем за предыдущие две недели.