Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия») заработал за 2020 год 5 млн 190 тыс. 154, 82 рубля. Это почти на 200 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Справка о доходах, расходах и имуществе донских депутатов опубликованана официальном сайте законодательного органа.

Виндивидуальной собственности у спикера парламента, как и в 2019 году, находятся земельный участок под индивидуальное строительство площадью 185 кв. метров, жилой дом площадью 54,6 кв. метра, нежилое помещение площадью 66,3 кв. метра. Согласно декларации, Ищенко также принадлежат половина земельного участка площадью 950 кв. метров и половина жилого дома площадью 191 кв. метр.

Кроме того, у председателя Заксобрания Ростовской области есть квартира в Болгарии площадью 65,5 кв. метра.

Личного автомобиля у Александра Ищенко нет.