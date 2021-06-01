Уфа, , 11:58 — REGNUM Мемориальную доску, посвященную памяти общественно-политического деятеля Башкирии Ульфата Мустафина, открыли в республике. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба главы региона.

Сообщается, что церемония открытия мемориальной доски, в которой принял участие глава Башкирии Радий Хабиров, состоялась 1 июня в селе Старобаширово Чекмагушевского района. Памятная доска была установлена на здании средней школы имени Героя Советского Союза Габдрахмана Латыпова, в которой учился Мустафин.

«Никогда не думал, что мне когда-нибудь придётся провожать Ульфата Мансуровича в последний путь. Он ушёл в таком хорошем возрасте, когда ещё многое мог сделать для Башкортостана, Уфы, своего родного Чекмагушевского района. Он совсем немного поработал главой администрации столицы нашей республики, но за это время Уфа стала другой. У него были хорошие заделы и большие планы на будущее. И память о нём навсегда в наших сердцах», — приводит пресс-служба слова Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в декабре 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти Ульфата Мустафина.