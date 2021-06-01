Москва, , 11:54 — REGNUM В России нет ведомства, которому было бы выгодно, чтобы доходы населения росли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в борьбе с бедностью могут помочь только пособия.

«Бедный — это не тот, у кого маленький доход. Бедный — это тот, у кого расход превышает его доход. Поэтому, если бороться с бедностью выделением средств в виде пособий, а цены на продукты питания, услуги ЖКХ и прочее будут расти опережающими темпами, таким образом бедность победить будет невозможно! — сказал Мурзаев. — Если мы хотим, чтобы бедных людей действительно стало меньше, надо предпринять усилия, чтобы расходы стали расти медленнее, чем доходы населения. А если доходы сокращаются, то и расходы должны сокращаться, а не наоборот — расти. Ибо в данном случае никаких пособий не напасешься! Все щедрые прибавки по пять тысяч рублей в год тут же сожрут коммунальщики или торговый ритейл, рассказывая, как тяжело им сейчас вести свой бизнес!»

Как полагает Мурзаев, ответ на вопрос «почему сделать так, чтобы у населения роста доходов не было, — это возможно, а чтобы не было роста расходов — не получается?» заключается в том, что в России нет такого ведомства, которому было бы выгодно, чтобы доходы росли.

«А вот разных структур, которые еще бы с радостью увеличили населению расходы, у нас выше головы», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Антон Любич заявил, что пособия по бедности — это лишь фиксация бедности, а не борьба с нею.