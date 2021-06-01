Москва, , 11:53 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности создавать в России личные фонды для управления имуществом, бизнесом и активами, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

«Их много не будет. Но это будет плюс и для страны, и для бизнеса, и для граждан», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предусматривается право граждан создавать личные фонды для управления имуществом при своей жизни («прижизненный» фонд). Такой фонд, продолжающий свою деятельность после смерти гражданина-учредителя, становится наследственным.

Личным фондом будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная либо при жизни гражданина-учредителя им самим, либо после его смерти нотариусом — для целей управления имуществом фонда (переданным или унаследованным от гражданина-учредителя.

Что касается существующих в настоящее время фондов, которые преследуют благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели, то они получат в ГК РФ новое наименование — «общественно полезные фонды».

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок. Стоимость имущества, которое учредитель передает личному фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей. При этом оценка имущества должна быть проведена независимым оценщиком.

Все решения, связанные с управлением фондом, принимает учредитель, утверждает и при необходимости изменяет устав фонда, условия управления фондом и иные внутренние документы. Запрещается «соучредительство» и замена учредителя личного фонда.

Законопроект развивает наследственное законодательство.

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