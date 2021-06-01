Тбилиси, 1 июня 2021, 12:04 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба минздрава страны.
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«Министр чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции, продолжает работать удалённо», — говорится в сообщении министерства.
В пресс-службе отметили, что лиц, которые контактировали с главой минздрава, также перевели в самоизоляцию.
В марте Тикарадзе публично сделала прививку от COVID-19, вакциной от компании AstraZeneca.
Стоит отметить, что в апреле в Грузии коронавирус выявили у премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Он благополучно перенёс инфекцию и выздоровел.
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