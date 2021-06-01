Стокгольм, , 11:56 — REGNUM В Швеции все больше молодых людей находят себе работу или начинают учиться, в связи с чем в стране падает уровень безработицы среди молодежи. Об этом со ссылкой на данные Государственной службы занятости Швеции сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Сейчас экономика начала развиваться, и, как следствие, молодые люди начали устраиваться на работу», — заявила в интервью руководитель аналитического отдела ведомства Анника Сунден.

Когда в прошлом году разразилась пандемия коронавируса, безработица в Швеции быстро выросла. Так, для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель подскочил с 9,8% в марте до 13,4% в июле. Но с тех пор он упал. В апреле этого года он составлял уже 10,5%.

«Молодые люди мобильны на рынке труда. Они потеряли работу, когда разразилась пандемия, но они также быстро на него возвращаются», — добавила Сунден.