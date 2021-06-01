Москва, , 11:52 — REGNUM За последние сутки в России подтверждено 3669 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщили в столичном оперштабе.

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«Подтверждено 3669 новых случаев заражения, госпитализировали 1113 человек, скончались 62 пациента», — рассказали в штабе.

Всего с начала пандемии в Москве подтверждено заражение коронавирусом 1 183 639 человек. При этом 1 064 858 ковид-пациентов уже выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом.

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