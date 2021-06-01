Сеул, , 11:55 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Genesis представит седан G90 нового поколения в ноябре 2021 года. Об этом сообщается на сайте The Korean CarBlog со ссылкой на собственные источники.

Автопроизводитель укомплектует новый автомобиль системой автономного управления третьего уровня, оптическими дальномерами LiDAR, видеокамерами, а также ультразвуковыми датчиками.

Таким образом, искусственный интеллект (ИИ) сможет сам оперативно принимать решения по управлению машиной. Сигналы от процессора ИИ будут передаваться на рулевое управление, трансмиссию и тормозную систему. Однако водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя.

В качестве силового агрегата у седана останется актуальный пятилитровый мотор V8. За доплату покупатели смогут приобрести адаптивную пневмоподвеску.

Ранее автопроизводитель Genesis провёл официальную премьеру универсала G70 Shooting Brake. Габаритные размеры модели составляют 4685×1850×2835 мм. Новинка должна стать конкурентом немецким моделям Mercedes C-Class Estate, BMW 3 Series Touring и Audi A4 Avant.

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