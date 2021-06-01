Москва, , 11:51 — REGNUM Арктика и Антарктика могут лишиться ледяных шапок. Это возможно вследствие глобального потепления. Об этом заявил советник президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

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«Это может случиться. Нет конкретной даты, потому что есть разные модели, указывают разные сроки. Но теоретически есть чёткое обоснование, что это может быть», — пояснил в беседе с РИА Новости эксперт.

Он напомнил, что в настоящее время на Земле можно наблюдать глобальное изменение климата, которое связано с повышением температуры планеты. Скорость изменений повышается из-за выбросов парниковых газов в атмосферу от деятельности человека. При этом одним из серьёзных последствий этого являются подъём уровня океана и таяние льдов.

«Уровень подъёма океана, таяние арктических льдов — это тема, которая немало изучена. Есть теория, которая подтверждает, что эти ледяные шапки могут растаять», — добавил Эдельгериев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией геофизических исследований Арктики и континентальных окраин мирового океана МФТИ, академик РАН Леопольд Лобковский выдвинул гипотезу, что быстрое потепление в Арктике может быть вызвано серией сильнейших землетрясений в Алеутской дуге — ближайшей к Арктике сейсмически активной зоне.

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