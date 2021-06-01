Пермь, , 11:51 — REGNUM В Пермском крае выявили еще 95 заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее, сообщает 1 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 563 случая заражения. Оправился от коронавирусной инфекции 51 801 пермяк.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 587 пациентов с COVID-19. Из них 38 человек подключены к аппаратам ИВЛ, Доля свободного коечного фонда от фактически развернутого составляет 35,8%.

Жертвами заболевания стали 2438 пермяков. За последние сутки подтверждено восемь летальных исходов. Добавим, что с 29 мая в регионе ежедневно регистрируется по восемь смертей.