Воронеж, , 11:49 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 июня. Накануне, 31 мая, в Воронежской области подтвердили 143 новых случая заражения.

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Выписаны с выздоровлением после коронавируса за последние сутки 134 жителя Воронежской области. Скончались от осложнений на фоне инфекции ещё 14 пациентов.

Всего на 1 июня в Воронежской области подтверждено 85 099 случаев заражения коронавирусом, 80 529 пациентов выздоровели. Скончались 3 515 воронежцев с подтверждённым заражением коронавирусом.