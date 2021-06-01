Ульяновск, , 11:49 — REGNUM В Ульяновске бесплатный проезд для школьников продлили до конца лета. Об этом сообщает администрация областного центра.

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В мэрии отмечают со ссылкой на приказ муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс», что для школьников продлевается период бесплатного проезда в трамваях и троллейбусах: он будет действовать не до 31 мая, как планировалось ранее, а до 31 августа.

Напомним, что для бесплатного проезда на муниципальных маршрутах юным пассажирам необходимо предъявить кондуктору документ, который подтверждает, что ребёнок учится в школе Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий всаживать из транспорта детей-безбилетников. В то же время в Госдуме предложили сделать следующий шаг и принять закон о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей.