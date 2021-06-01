Кострома, , 11:50 — REGNUM Прививки от коронавируса в Костромской области сделали 38% медицинских работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Вакцина © Наталья Диева

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В медицинских организациях области работают 8 609 человек. Полный процесс вакцинации по данным на 31 мая прошли 3 268 из них. Всего в Костромской области вакцинацию от COVID-19 завершили 59, 6 тысячи граждан, или 9,5% от числа жителей.

С начала пандемии в регионе коронавирус выявили у 21 560 человек, 19 304 из них выздоровели и 478 — скончались. С 31 мая на 1 июня резко снизилось число пациентов, госпитализированных в «коронавирусные» стационары. Если 31 мая по данным оперативного штаба их было 256, то 1 мая их количество снизилось до 164.

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