Оренбург, 1 июня 2021, 11:38 — REGNUM В Оренбургской области завершился сев бахчевых культур. Посевные площади увеличены в полтора раза по сравнению с 2020 годом, сообщает областной минсельхоз.
На 31 мая засеяно бахчевыми 51,5 тыс. га. Основные сельхозугодья с бахчевыми сосредоточены в Соль-Илецком городском округе (43,9 тыс. га) и Акбулакском районе (6 тыс. га).
Стоит отметить, Оренбуржье лидирует среди других регионов России по размерам посевных площадей под арбузы. Так, в Волгоградской области посевные площади составили 32 тыс. га, а в Астраханской — 9 тыс. га.
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