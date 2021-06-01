Калуга, , 11:50 — REGNUM В Калуге судебные приставы арестовали автомобиль мужчины, который задолжал своей дочери алименты почти на 800 тысяч рублей. Об этом 1 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

В Калуге арестовали автомобиль алиментщика, задолжавшего ребёнку 800 тыс. рублей Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Ранее, в ходе розыскных мероприятий было установлено предполагаемое место, где припаркован автомобиль алиментщика Nissan Pathfinder. В рамках рейда машину обнаружили и произвели её арест в присутствии должника, которому предложили добровольно доставить арестованное имущество на стоянку. В противном случае с него бы взыскали расходы за эвакуатор. Теперь если мужчина не погасит свой долг иномарка будет передана на торги, а деньги от продажи пойдут на погашение задолженности перед ребёнком. В ходе рейдового мероприятия в рамках всероссийской информационной акции «Судебные приставы — детям!». сотрудники ведомства посетили в Калуге почти два десятка адресов неплательщиков алиментов. По одному адресу дверь приставам открыла мать гражданина, который должен 15-летней дочери более 500 тысяч рублей. Нерадивый отец ведёт асоциальный образ жизни, пьянствует и не работает. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности и отбывал уголовный срок в колонии за неуплату алиментов. Сейчас судебные приставы собираются повторно привлечь злостного алиментщика к ответу. Сначала по административной статье, а затем, если алиментный долг не будет погашен и по уголовной.

Как сообщало ИА REGNUM, калужские приставы в рамках традиционной всероссийской акции «Судебные приставы — детям!» составят портрет должника по алиментам, а также создадут алиментную карту области, где будут отмечены районы с самым большим количеством алиментщиков, и районы, в которых с ними наиболее эффективно работают приставы. Одной из основных целей данной акции, которая продлится до 1 июня — Дня защиты детей, является привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов.

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