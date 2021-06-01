Куала-Лумпур, , 11:36 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин объявил о дополнительной помощи в размере 40 млрд малайзийских ринггитов ($9,6 млрд) для преодоления последствий полного локдауна, сообщает Antara.

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Часть помощи будет направлена на повышение потенциала общественного здравоохранения, продолжение государственных программ и поддержку экономической устойчивости страны.

По словам премьер-министра, пакет помощи укрепит систему здравоохранения, поможет в реализации программ социального обеспечения и поможет предприятиям преодолеть последствия изоляции.

За время пандемии правительство Малайзии реализовало различные пакеты экономической помощи на общую сумму 340 млрд малайзийских ринггитов ($82 млрд), которые были предоставлены более чем 20 млн граждан и более чем двум млн субъектов бизнеса.

Власти Малайзии приняли решение о введении полного локдауна в стране с 1 по 14 июня.

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