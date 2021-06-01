Ташкент, 1 июня 2021, 11:36 — REGNUM Фермеры Кашкадарьинской области Узбекистана вывели новый сорт арбуза без косточек, сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета республики.
Плод имеет черный цвет и предназначен для экспорта в Россию. «Мы впервые вырастили новый сорт арбуза Style по рекомендации российских покупателей», — сказал фермер Улугбек Джуманазаров. Он отметил, что урожай новых тепличных арбузов созрел в мае.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил открыть биолаборатории и «клиники растений», а также создать сеть агрохимических услуг, доступных для фермеров.
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