Миннеаполис, США, , 11:38 — REGNUM Советский и российский журналист-международник, мастер политического памфлета Мэлор Стуруа скончался в возрасте 93 лет в США. Об этом 1 июня сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Сегодня на 94-м году жизни скончался Мэлор Стуруа — один из гигантов советской журналистики и публицистики», — приводит его слова ТАСС.

Также указывается, что сын покойного — Андрей Стуруа, уточнил, что его отец скончался в Миннеаполисе, где жил и работал.

«Отец просил похоронить его в Москве. Будем решать», — добавил он.

Отметим, Мэлор Стуруа родился 10 апреля 1928 года в Тифлисе (Грузия) и был журналистом-международником, сотрудником редакции газеты «Известия», многолетним собственным корреспондентом издания в Лондоне и Вашингтоне. Лауреат премий имени В. Воровского и А. Толстого, автор более 30 книг на политические темы, включая «Время по Гринвичу и по существу», «От Потомака до Миссисипи», «Вид на Вашингтон из отеля «Уотергейт», «Этот безумный мир», «Америка восьмидесятых».