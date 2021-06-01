Советский район, Югра, , 11:35 — REGNUM В Югре по факту пропажи ребёнка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Исчезновение 14-летней Кристины С. произошло 29 мая 2021 года. Девочка ушла в неизвестном направлении из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Берегиня», расположенного в городе Советском. До настоящего времени её местонахождение не установлено. Телефон с собой она не взяла.

Приметы: на вид 14−15 лет, рост 153−155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, тёмно-русые волосы до плеч. Была одета в футболку белого цвета, легинсы светлого цвета, кроссовки синего цвета.

В социальных сетях сообщается, что девочка попала в реабилитационный центр из-за конфликта с родителями. Она любит животных, примкнула к движению зоозащитников. Предполагается, что девочка могла автостопом отправиться в Москву к одной из зоозащитниц.