Москва, , 11:34 — REGNUM Страны Запада во время Второй мировой войны сделали неверный выбор. Они должны были выступать на стороне гитлеровского рейха. Об этом говорится в скандальной книге историка-ревизиониста Шона Мак-Микина «Война Сталина», которая выходит в США.

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Автор делает новый шаг в истории фальсификации Второй мировой войны на Западе, утверждая, что Черчиллю и Рузвельту нужно было не воевать с Гитлером, а объединиться с ним и бороться со Сталиным. Как отмечает в статье, опубликованной в «Военном обозревателе» Александр Самсонов, это уже не первая подобная работа Мак-Микина. В 2011 году вышла его книга «Русские истоки Первой мировой войны». В ней автор утверждает, что Россия якобы больше других держав повинна в развязывании мировой войны.

«Традиционный метод западной пропаганды: когда белое превращают в чёрное и наоборот. К примеру, на Западе величайшие и самые эффективные русские правители — Иван Грозный и Сталин, превращены в тиранов и злодеев. При этом пропаганда так хорошо поработала, что даже часть российского общества в это верит», — отмечается в материале. Самсонов подчёркивает, что в принципе Мак-Микин не придумал ничего нового. После развала СССР на Западе уже переписали историю. Россию уже не считают освободительницей Европы. Более того, в Прибалтике, на Украине, в Грузии, в Польше, Чехии и во многих других странах русские считаются «оккупантами» и «насильниками». Сталина поставили в один ряд с Гитлером, а коммунизм с нацизмом. Получила распространение теория о равной ответственности Германии и СССР в развязывании мировой войны. Советских воинов-освободителей приравняли к немецким оккупантам и эсэсовцам.

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При этом, отмечает автор материала, западному обывателю не рассказывают о том, что именно Лондон и Вашингтон в своё время выкормили и выпестовали Гитлера, готовя к походу на Восток. Гитлер и Третий рейх казались Западу идеальным антисоветским орудием. США и Великобритания до самого конца войны старались избежать высадки в Европе, чтобы ударить по рейху. В ряды непримиримых борцов с гитлеризмом они записались лишь на последнем этапе войны, когда стало ясно, что русские снова вывернулись, стали ещё сильнее. Вот эту правду о войне и пытаются скрыть западные фальсификаторы, подчёркивает автор. Теперь, по его словам, делается следующий шаг. Утверждается, что «русские — это абсолютное зло, а Сталин намного хуже Гитлера».