Благовещенск, , 11:32 — REGNUM Выпускница девятого класса школы села Новгородка Свободненского района Приамурья Елизавета Яныгина на торжественной линейке была награждена медалью Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

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В феврале 2021 года в доме, в котором находилась Елизавета, её малолетний брат и 67-летняя бабушка произошёл пожар. Мальчик смог самостоятельно выбраться из горящего дома. А бабушке была необходима помощь. Школьница на себе дотащила бабушку до уличного крыльца, где её встретили и помогли соседи. При пожаре никто не пострадал.

Медаль отважной школьнице вручил руководитель СУ СКР по Амурской области генерал-майор юстиции Станислав Белянский.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина ценой собственной жизни спас из воды ребенка и женщину в Самарской области.