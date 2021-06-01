Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Сенатор-республиканец Тед Круз обвинил 31 мая американского президента Джо Байдена в «слабости» по отношению к врагам Израиля, сообщает New York Post.

«Чем дольше Джо Байден проявляет слабость по отношению к ХАМАС, «Хезболле» или Ирану, тем больше будет происходить эскалация террористических атак», — отметил Круз после того, как в понедельник посетил систему обороны Израиля «Железный купол» и осмотрел повреждения в портовом городе Ашкелон, всего в восьми милях от границы с сектором Газа.

«Замирение террористов не приводит к миру», — добавил Круз, чьи высказывания противоречили некогда обычной практике воздержания от обсуждения внутренней политики за границей, особенно о действующем президенте.

Во время боевых действий ХАМАС выпустил более 4000 ракет по израильским городам, в то время как израильские военные самолеты поразили около 1000 целей в Газе. В ходе боевых действий погибло около 300 человек, подавляющее большинство из которых — палестинцы в Газе. Израильские официальные лица обвиняют ХАМАС в большом количестве жертв, поскольку боевики совершают атаки из жилых районов. Военные Израиля также утверждают, что многие жертвы, которых ХАМАС называет мирными жителями, на самом деле сами являются боевиками.