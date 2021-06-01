Сеул, , 11:33 — REGNUM В ходе раскопок в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) военнослужащие Южной Кореи обнаружили 28 фрагментов тел солдат, погибших на Корейской войне (1950−1953 гг) и 9633 предмета. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, в ходе раскопок были найдены бронежилеты, боеприпасы и фонарики.

Напомним, что военнослужащие Южной Кореи возобновили раскопки на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо (90 км к северо-востоку от Сеула) 5 апреля. Раскопки продлятся до ноября.

19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, предусматривающее совместные поисковые работы на высоте Хвасальмори. В 2019 году Южная Корея проводила раскопки самостоятельно, так как КНДР не ответила на призыв Сеула.