Берлин, , 11:30 — REGNUM Европейский союз, вводя санкции против Белоруссии, «стреляет себе в ногу», заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст («Левые»).

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По его словам, последние несколько лет он активно выступал за отмену антироссийских санкций, потому что они ничего не принесли и мешают экономике ФРГ и России, а также дальнейшему сотрудничеству.

Вместе с тем, комментируя инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске, Эрнст заявил, что это неприемлемо.

«Европа должна задуматься о том, как на это отреагировать, но она также должна отреагировать таким образом, чтобы не «прострелить себе ноги», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что в Берлине не исключают никаких санкционных мер в отношении Белоруссии, включая возможный запрет на поставки российского газа через территорию республики.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции Евросоюза в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair будут носить точечный характер.