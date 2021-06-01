Орел, , 11:30 — REGNUM Члены организованной преступной группы, обвиняемые в хищении более 34 тонн зерна на общую сумму, превышающую 294 млн рублей, предстанут перед судом в Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 1 июня старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова. Всего по делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата», проходят четверо обвиняемых.

По версии следствия, сообщники, двое из которых занимали руководящие должности в АО «Орловская хлебная база № 36», с января 2016 по ноябрь 2018 года похищали переданное сельскохозяйственными организациями на хранение базы зерно пшеницы и ячменя. Всего обвиняемые сумели похитить свыше 34 тонн зерна общей стоимостью более 294 млн рублей.

В настоящее время прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Орла.