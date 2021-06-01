Ревда, Свердловская область, , 11:37 — REGNUM В Ревде (Свердловская область) привлекли к ответственности школьных учителей, из-за которых, по мнению прокуратуры, произошли недавние инциденты с детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

24 марта 2021 года двое пятиклассников школы № 2 «столкнулись и ударились лбами» во время игры в футбол. Один из мальчиков получил сотрясение головного мозга. Прокуратура решила, что в данном случае безусловно виноват педагог, который «допустил нарушения законодательства и иных нормативных правовых и локальных актов, явившихся причиной несчастных случаев с несовершеннолетними». Учителя физкультуры привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также был наказан учитель русского языка, который отпустил с урока ученика 7 класса. Ребёнок спускался с лестницы и упал, после чего получил перелом ступни с растяжением. Учителя «сделали крайним» после проверки прокуратуры, педагога привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбургской области шестилетнего мальчика атаковал жеребёнок. Ребёнок решил подойти к животным и получил удар копытом в лицо.

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