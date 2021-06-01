Москва, , 11:31 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил в России городской кроссовер Tucson четвёртого поколения. Видео с премьеры новинки размещено на YouTube-канале Hyundai Russia.

Самым мощным силовым агрегатом в моторной линейке нового кроссовера является 2,5-литровый бензиновый двигатель Smartstream G 2,5 GDi производительностью 190 «лошадей». Он сочетается с восьмискоростной автоматической трансмиссией. Этот мотор доступен только для комплектаций: Family, Lifestyle, Prestige и Visioner.

Для всех версий новой модели доступна опция выбора режимов движения Drive Mode Select. При этом для Tucson с «автоматом» и приводом 4×4 предусмотрена функция Multi-Terrain Control.

Также стоит отметить, что уже в начальном оснащении кроссовер Tucson четвёртого поколения имеет шесть воздушных подушек безопасности, лёгкие 17-дюймовые колёсные диски, а также «приборку» Supervision с цветным дисплеем диагональю 4,2 дюйма и множество других полезных опций.

Напомним, компания Hyundai намерена сократить модельный ряд выпускаемых двигателей внутреннего сгорания в два раза, чтобы высвободить ресурсы для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере электрических моторов, аккумуляторных батарей и топливных элементов.

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