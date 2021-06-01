* «Меджлиса — запрещённая в России организация

Симферополь, , 11:28 — REGNUM Приговор в отношении руководителя запрещённого в РФ «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова огласил Верховный суд Республики Крым сегодня, 1 июня.

Суд признал Чубарова виновным в организации массовых беспорядков в Симферополе в феврале 2014 года. Согласно приговору суда, вынесенному заочно, Чубаров приговорён к наказанию в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 200 тысяч рублей и 200 часам общественных работ, уточняет «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, Чубаров признан виновным в организации массовых беспорядков 25 февраля 2014 года у здания парламента республики в Симферополе. Тогда погибли два человека, около 80 получили ранения. С территории России Чубаров скрылся, позже он поддерживал водную, энергетическую и продовольственную блокады Крыма.

Чубаров объявлен в международный розыск. Обвинение ему было предъявлено заочно. Ранее в ходе прений гособвинитель потребовал назначить Чубарову наказание в виде девяти лет лишения свободы.

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