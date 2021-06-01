Москва, 1 июня 2021, 11:27 — REGNUM Совфед 2 июня рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
Решение о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты оформляется постановлением палаты Федерального собрания, которая его назначала, по представлению президента России.
Сенаторы намерены предложить президенту РФ на должность аудитора Счётной палаты Наталью Трунову.
Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня закрыто в связи с истечением срока давности. Решение принял Тверской суд Москвы 17 мая.
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