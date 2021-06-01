Минск, , 11:28 — REGNUM В ситуации с задержанием белорусским правоохранителями российской гражданки Софьи Сапеги, летевшей на экстренно севшем 23 мая в аэропорту Минска рейсе авиакомпании Ryanair, Москва не оказывает давления на Минск. Об этом 1 июня сообщил журналистам посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов.

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По словам российского дипломата, в настоящее время ведутся следственные действия, и российская сторона ждет их завершения и формулирования обвинения по их итогам.

«На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем, мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать», — сказал он.

Также Лукьянов отметил, что в ближайшее время станет ясно, как будут дальше развиваться события в этом вопросе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов рассказал, что задержанная сотрудниками белорусских правоохранительных органов гражданка РФ Софья Сапега, которая летела на экстренно севшем 23 мая в аэропорту Минска рейсе авиакомпании Ryanair, чувствует себя хорошо.