Черкесск, , 11:21 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в День защиты детей пройдут масштабные мероприятия. Для юных жителей республики в 10:00 1 июня начались торжества в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкесска.

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Детей ожидают различные конкурсы и состязания, интеллектуальные, спортивные и творческие квесты, сообщили в пресс-службе мэрии республиканской столицы. Молодое поколение будет представлять свое мастерство в концертах, а также творческих конкурсах и мастер-классах.

В амфитеатре паркового комплекса пройдет рок-концерт городской детской школы искусств. Помимо этого, в День защиты детей все аттракционы в парке «Лукоморье» будут работать бесплатно.